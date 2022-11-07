Mega projeler yapılmasaydı İstanbul'da ulaşım nasıl olurdu? Bakan Karaismailoğlu grafiklerle açıkladı: "Kilitlenip kalırdı"

Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turkuvaz Medya Merkezi’nde düzenlenen "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi"nde flaş açıklamalarda bulundu. İyi bir belediyeciliğin iyi bir planlamadan geçtiğinin altını çizen Karaismailoğlu, "2050'ye kadar ulaşıma talep iki katına çıkacak." dedi. Türkiye'nin ulaşımda hizmete aldığı mega projelerin yapılmaması durumunda neler olacağını grafiklerle anlatan Karaismailoğlu, ulaşımın bir çileye dönüşeceğini açıkladı. İstanbul'a bir metro müjdesi daha veren Bakan Karaismailoğlu, "Çam ve Sakura Metrosunu bu yıl bitmeden açacağız" dedi.