İnternetten fitre ve zekat verilebilir mi? Fitre ve zekat ne zaman verilmeli? İstanbul Müftüsü açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tam kapanma süresince fitre veya zekatın internet bankacılığı üzerinden dijital ortamda ödenebileceğini belirtti. Konunun detayları A Haber canlı yayınında ele alındı. Yayına katılan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı pandemi döneminde fitre ve zekatı nasıl verebileceğimize ilişkin bilgileri paylaştı.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın açıklamaları şöyle:



Fitre ve zekatta amaç muhtaç olan, zekat alma konumunda olan kişilerin eline ulaşmasıdır. Bu ulaşma gerçekleştiği takdirde görevimizi yapmış oluruz. Ulaşmanın şekli birisi kanalıyla olabilir, dijital ortamdan aktarabiliriz, bir hayır kurumu kanalıyla gerçekleşebilir. Önemli olan bizim zekatımızın, fitremizin, fidyemizin ulaşmasıdır.



FİTRE VE ZEKATI NE ZAMAN VERMELİYİZ?

Zekat Ramazan'a mahsus bir ibadet değil. Ama tabi öyle bir gelenek oluşmuş. Ramazan'da feyiz ve bereket üst düzeyde olduğu için zekat noktasında da genelde bu ayda verilmek suretiyle bu ayın feyiz ve bereketinden daha çok yararlanma amaçlanmış. Ama altını çizelim, zekat Ramazan'a has bir ibadet değil. Önemli olan bizim zekata taalluk eden malımızın üzerinden bir yılın geçiyor olması önemlidir. O bir yıl geçtiği andan itibaren zekatımızı vermemiz gerekir. Ama fitre malum Ramazan'a mahsus bir ibadet. Bedenimizin şükrünü ifa etmiş oluyoruz. Bu Ramazan'ın girişi ile beraber verilebilir, bayram sabahı olmadan evvel vermek gerekir. Tabi burada ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin bayramı daha güler yüz içerisinde geçirebilmeli, mutlu neşeli geçirebilmeleri için bayramdan önce bunun kendilerine takdim edilmesi daha doğru olacaktır.