Eskişehir'de seyir halindeki otomobil küle döndü: Sürücü yaralandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çevreyolunda seyreden bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı araçta patlamalar meydana gelirken, kendini dışarı atmayı başaran sürücü M.A. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Alevler kısa sürede tüm aracı sardı
Olay, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde, çevreyolunun Ankara istikametinde meydana geldi. M.A. idaresindeki otomobilde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm aracı sarması üzerine durumu fark eden sürücü M.A., kendini son anda dışarı atmayı başardı.
Zaman zaman şiddetli patlamalar yaşandı
Vücudunda yanıklar oluşan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, alevlere teslim olan otomobilde zaman zaman şiddetli patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü hastaneye kaldırıldı, otomobil küle döndü
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü M.A., Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.