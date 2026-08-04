Eskişehir'de seyir halindeki otomobil küle döndü: Sürücü yaralandı

Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 01:36 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2026 01:38

Alevler kısa sürede tüm aracı sardı

Olay, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde, çevreyolunun Ankara istikametinde meydana geldi. M.A. idaresindeki otomobilde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm aracı sarması üzerine durumu fark eden sürücü M.A., kendini son anda dışarı atmayı başardı.

Zaman zaman şiddetli patlamalar yaşandı

Vücudunda yanıklar oluşan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, alevlere teslim olan otomobilde zaman zaman şiddetli patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü hastaneye kaldırıldı, otomobil küle döndü

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü M.A., Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.