RAMAZAN İMSAKİYE
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SİNOVAC mercek altında! Avrupa İlaç Ajansı Çin aşısının ön değerlendirme sürecini başlattı

SİNOVAC mercek altında! Avrupa İlaç Ajansı Çin aşısının ön değerlendirme sürecini başlattı
05.05.2021 11:26
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Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Çin'in Sinovac firması tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ve Türkiye'de kullanılan aşının ön değerlendirme sürecini başlattı.


EMA'dan yapılan açıklamada, "İnaktif Kovid-19 Aşısı (Vero Cell)" için ön değerlendirmeye başlama kararının laboratuvar ve klinik çalışmalardan elde edilen ilk sonuçlara dayanarak alındığı belirtildi. İlk sonuçlarda aşının Kovid-19 hastalığına neden olan virüse karşı antikor ürettiğinin görüldüğü bildirildi.

Ajans, aşıyla ilgili veriler geldikçe değerlendirmesini sürdürecek. Aşının AB'de kullanım onayı amacıyla resmi başvuru için yeterli kanıt elde edilene kadar değerlendirme süreci devam edecek. Bu süreçte aşının etkinlik, güvenlik ve kalite konularında AB'nin standartlarına uyup uymadığı değerlendirilecek.

EMA yetkilileri, değerlendirmenin ne kadar süreceği konusunda bilgi vermedi. Ancak EMA, ön değerlendirme süreci sayesinde firma tarafından pazar onayı başvurusu yapıldığında normalden çok daha kısa sürede karar alabiliyor.

ÖN DEĞERLENDİRMESİ DEVAM EDEN AŞILAR
Daha önce onay verdiği aşıları da ön değerlendirme sürecinden geçiren EMA'nın şu anda ön değerlendirmesine devam ettiği aşılar Curevac, Novavax, Sputnik V.

Bunlara Çin'in Sinovac firmasının aşısı da eklenmiş oldu.

ONAYLANMIŞ AŞILAR
Daha önce BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna ve Johnson and Johnson aşılarına AB'de kullanım onayı verilmişti.

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