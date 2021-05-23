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Esenyurt’ta esnaf ve müşteriler arasında kavga çıktı! 4 kişi yaralandı

Esenyurt’ta esnaf ve müşteriler arasında kavga çıktı! 4 kişi yaralandı
23.05.2021 14:22
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İstanbul Esenyurt'ta esnaf ve müşteriler arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sokak kavgasına dönüştü. Sopa, tabela ve plastik borularla birbirlerine saldıran 4 kişi yaralandı. O anlar ise saniye saniye kamerasına yansıdı.


Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi 239. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinde esnaf ile müşteriler, alacak verecek konusu nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar, sokak üzerinde birbirlerine çevreden buldukları sopa, tabela ve plastik borularla vurmaya başladı.

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