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İngiltere'de akıllara durgunluk veren olay! Bahçe süsü heykeller eski Mısır kalıntısı çıktı…

İngiltere'de akıllara durgunluk veren olay! Bahçe süsü heykeller eski Mısır kalıntısı çıktı…
14.10.2021 18:41
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İngiltere'de akıllara durgunluk veren olay. Yaklaşık 15 yıldır bir bahçede süs olarak kullanılan heykellerin yaklaşık 5 bin yıllık eski Mısır kalıntıları olduğu ortaya çıktı. Taşınan bir ailenin eski eşyalarından kurtulmak için satışa sunmasıyla ortaya çıkan heykeller 200 sterline satışa çıkarken, kısa süre içerisinde 195 bin sterline (yaklaşık 2 milyon 500 bin TL) alıcı buldu. Müzayedeyi düzenleyen James Mander, "Son 5 bin yıldır nerede olduklarını merak ediyorum. Gerçekten inanılmaz" dedi. Bir heykelin baş kısmının önceki sahiplerinin talimatıyla bir inşaatçı tarafından çimentoyla yeniden yapıştırıldığı belirtildi.

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