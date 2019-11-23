Haberler Video İngiliz ajan Le Mesurier'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

İngiliz ajan Le Mesurier'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

23.11.2019 10:13

Beyoğlu’nda evinin yakınında ölü bulunan İngiliz eski istihbarat ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier’in hayatını kaybetmeden önce Büyükada’daki yürürken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, eşi ve çocuklarıyla Büyükada’da alış verişe giden Le Mesurier’in şapka taktığı ve eşiyle konuştuğu görülüyor.


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