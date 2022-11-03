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İmran Han'a suikast girişimin perde arkası ortaya çıktı! Pakistan'da iç savaş tehlikesi mi var?

İmran Han'a suikast girişimin perde arkası ortaya çıktı! Pakistan'da iç savaş tehlikesi mi var?
03.11.2022 16:18

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Son dakika haberi! Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda hafif yaralandı. Saldırganlardan biri öldürülürken Başbakan Şahbaz Şerif olayın soruşturulması için talimat verdi. Ülkede uzun süredir devam eden istikrarsız görünümde yaşanan suikastı A Haber canlı yayınında değerlendiren Pakistanlı gazeteci Fakhar Ur Rehman, İmran Han'ın kendisine uluslararası bir suikast düzenlendiğini düşündüğünü bu yüzden orduyu suçladığını belittti. Rehman, Han taraftarlarının hükümeti bu saldırıdan sorumlu tutacaklarını ve önümüzdeki günlerde seçim yerine ülkede iç savaş tehlikesinin baş gösterdiğini sözlerine ekledi. Ülkenin 75 yıllık tarihinde 22 başbakan görev yaptı ancak hiçbiri 5 yıllık görev süresini tamamlayamadı.

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