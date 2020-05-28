İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Bahattin Bahadır Erdem’in, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yalanlarına pozitif ayrımcılık yapılmasını istemesi kamuoyunda tepkiyle karşılandı.
"İmamoğlu'nun yalanlarına pozitif ayrımcılık yapılsın" diye trollük yapan Bahattin Bahadır Erdem'e tepki!
28.05.2020 19:04
- "İmamoğlu'nun yalanlarına pozitif ayrımcılık yapılsın" diye trollük yapan Bahattin Bahadır Erdem'e tepki!
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