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"İmamoğlu'nun yalanlarına pozitif ayrımcılık yapılsın" diye trollük yapan Bahattin Bahadır Erdem'e tepki!

28.05.2020 19:04

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Bahattin Bahadır Erdem’in, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yalanlarına pozitif ayrımcılık yapılmasını istemesi kamuoyunda tepkiyle karşılandı.


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