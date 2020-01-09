İmamoğlu bu sefer de bilimi yok saydı! İşine gelince “emrinizdeyiz” işine gelmeyince “ben belediye başkanıyım” 09.01.2020 23:58

Göreve geldiği günden beri yaptığı işçi kıyımı ve zamlarla gündemden düşmeyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul projesi’ni kötülemek için de elinden geleni yapıyor. Geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında “Celal hocam biz sizin emrinizdeyiz. Hep beraber bu işi çözeceğiz. Biz bilimin önünde boynunu bükmeye hazırız. Endişeniz olmasın. Biz sizden talimat alırız” demişti. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, dün İmamoğlu’nun canlı yayında ‘Kanal İstanbul depremi tetikler” sözlerine tepki göstererek yayına bağlandı ve “Kanal deprem tetikler lafı yanlıştır. Kanal deprem meprem tetiklemez.” Çıkışını yaptı. İmamoğlu geçtiğimiz aylarda “Emrindeyiz” dediği Celal Şengör’ün yayına katılmasına tepki gösterdi “Celal Şengör’ün yayına bağlanması yanlıştı. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Çünkü ben Celal Şengör’e telefonda cevap vermem.” İfadeleriyle Şengör’ün görüşünü yoksaydı.