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İletişim Başkanlığı’ndan 'Kazasker Mustafa İzzet Efendi' anısına dijital sergi

İletişim Başkanlığı’ndan 'Kazasker Mustafa İzzet Efendi' anısına dijital sergi
15.12.2020 15:57
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İletişim Başkanlığı, dünyanın dört bir yanında birçok eserde imzası bulunan “Kazasker Mustafa İzzet Efendi” anısına hat eserleri dijital sergisi, açtı. Eserler, üç boyutlu hologram ve özel projeksiyon cihazları ile sanatseverler ile buluşacak. 31 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek sergi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu kapalı olacak.


İletişim Başkanlığı milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginlikleri yeni iletişim araçlarını ve gösterim tekniklerini kullanarak vatandaşların erişimine sunmaya devam ediyor. Başkanlık, hologram ve özel projeksiyon teknolojisi ile dijital sergilerin gerçekleştirileceği yeni bir "360 Kültür Sanat" projesini daha hayata geçirdi.

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