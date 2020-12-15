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4 saat 14 dakikalık mesafe 2 saat 22 dakikaya inecek! Ankara-Niğde Otoyolu hizmete giriyor

4 saat 14 dakikalık mesafe 2 saat 22 dakikaya inecek! Ankara-Niğde Otoyolu hizmete giriyor
15.12.2020 15:57
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Beklenen gün geldi çattı, Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamı yarın hizmete giriyor. Daha önce Başkan Erdoğan tarafından birinci ve üçüncü kesimleri kullanıma açılan hattın bu kez 113 kilometrelik otoyol ve 39 kilometrelik bağlantı yollarından oluşan ikinci kesimi de hizmet vermeye başlayacak. Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen otoyolla, yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu ve karbon emisyonunda 318 milyon 240 bin kilogram azalma sağlanacak. Güvenli seyahat imkanıyla 4 saat 14 dakikalık mesafeyi 2 saat 22 dakikaya indirecek Ankara-Niğde Otoyolu, böylece bölge sanayisinin gelişmesine de katkı verecek.


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