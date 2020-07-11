İletişim Başkanlığı'ndan destanın 4. yıl dönümüne özel eser: '15 Temmuz Mehteri'

11.07.2020 20:42

İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz destanının 4. yıl dönümüne özel bir klip hazırladı. '15 Temmuz Mehteri' adı verilen paylaşıma ''Tüm şehitlerimize rahmet, minnet ve dua ile...'' ifadelerine yer verildi.

İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz destanının 4. yıl dönümüne özel bir klip hazırladı.

Milletin destanını anmak için İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Mehteri adlı eserin iki farklı versiyonu bulunuyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun hazırlanan videoyu Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu ifadeleri kullandı:

"O gün bugündür diye kahramanlar can verdi Gökte hazır melekler selamladı şehidi 15 Temmuz gecesi yeniden dirilişti" Vatanını müdafaa etmek için bir an bile düşünmeden yardan ve serden geçen kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına saygı ve rahmetle...

"O gün bugündür diye kahramanlar can verdi

Gökte hazır melekler selamladı şehidi

15 Temmuz gecesi yeniden dirilişti"

Vatanını müdafaa etmek için bir an bile düşünmeden yardan ve serden geçen kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına saygı ve rahmetle... #15TemmuzMehteri pic.twitter.com/MgMClflrA8 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 11, 2020

'15 Temmuz Mehteri'nin sözleri şöyle:

Karanlık bir geceydi hedef son kaleydi

Memleket meydanları ihanetle çevrildi

Sinesi iman dolu canlar ona neferdi

15 Temmuz gecesi destan yazan milletti

Kahramanlar ölümüne namlulara direndi

Siper oldu yurduna 15 Temmuz gecesi

Serden geçti yine de vatanını vermedi

Meydanları kuşatıp bozdular ihaneti

Selalar minarelerden vatan için yükseldi

O gün bugündür diyen kahramanlar can verdi

Gökte hazır melekler selamladı şehidi

15 Temmuz gecesi yeniden dirilişti