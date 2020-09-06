İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikat çeken 'Azerbaycan' paylaşımı

06.09.2020 22:28

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Azerbaycan'a yönelik dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Altun paylaşımında, "Türkiye ve Azerbaycan, son dönemde ikili ilişkilerin kazandığı büyük ivme ile “Bir Millet, İki Devlet” söyleminin sadece slogandan ibaret olmadığını tüm dünyaya gösteriyor. " ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Azerbaycan'a yönelik dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Altun paylaşımında, "Türkiye ve Azerbaycan, son dönemde ikili ilişkilerin kazandığı büyük ivme ile "Bir Millet, İki Devlet" söyleminin sadece slogandan ibaret olmadığını tüm dünyaya gösteriyor. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz önümüzdeki dönemde de inşallah güçlenerek devam edecek. " ifadelerine yer verdi.