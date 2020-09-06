Son dakika: Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü

06.09.2020 23:04

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi yaptı, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Yunanistan'ın ve bazı AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ve Ege'de gerginliği tırmandıran adımlarının önlenmesi noktasında AB'nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.