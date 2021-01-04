İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: İşte 18 yılda gerçekleşen sağlık devriminin görüntüleri

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından 18 yılda gerçekleşen sağlık devrimine ilişkin paylaşımda bulundu. Altun, "Türkiye, son 18 yılda her alanda büyük bir devrim gerçekleştirdi. Şüphesiz bu devrimlerin en önemlisi sağlık sisteminde gerçekleştirilen devrimdir. Geleceğe emin adımlarla yürürken bugünlere hangi zor şartları aşarak geldiğimizi hatırlayalım." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından 18 yılda gerçekleşen sağlık devrimine ilişkin paylaşımda bulundu. Altun, "Türkiye, son 18 yılda her alanda büyük bir devrim gerçekleştirdi. Şüphesiz bu devrimlerin en önemlisi sağlık sisteminde gerçekleştirilen devrimdir. Geleceğe emin adımlarla yürürken bugünlere hangi zor şartları aşarak geldiğimizi hatırlayalım." ifadelerini kullandı.