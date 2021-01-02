İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu: "Erenimiz’in hayatını anlatan filmin çekimleri başladı"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Eren Bülbül ile ilgili bir paylaşım yaptı. Altun paylaşımında, "Erenimiz’in hayatını anlatan filmin çekimleri başladı" ifadelerini kullandı.

Eren Bülbül hep 15 yaşında.



Hayalleri, sevdaları ve heyecanları hep 15 yaşında.



Senin o asil duruşunu, iman dolu bakışını, sonsuz vatan aşkını herkese anlatacağız.



İyi ki varsın Eren.



Erenimiz'in hayatını anlatan filmin çekimleri başladı. pic.twitter.com/KDcXQgnnKR — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 2, 2021