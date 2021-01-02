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İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu: "Erenimiz’in hayatını anlatan filmin çekimleri başladı"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu:
02.01.2021 22:25
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Eren Bülbül'ün hayatı film...
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Eren Bülbül ile ilgili bir paylaşım yaptı. Altun paylaşımında, "Erenimiz’in hayatını anlatan filmin çekimleri başladı" ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şehit Eren Bülbül ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Eren Bülbül'ün hayatını anlatan filmin başladığını bildiren Altun, "Eren Bülbül hep 15 yaşında. Hayalleri, sevdaları ve heyecanları hep 15 yaşında. Senin o asil duruşunu, iman dolu bakışını, sonsuz vatan aşkını herkese anlatacağız. İyi ki varsın Eren. Erenimiz'in hayatını anlatan filmin çekimleri başladı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;

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