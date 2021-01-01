KÜÇÜK YAŞTA, BİRÇOK ZORLUK GÖĞÜSLEDİ

Eğitimi dışındaki zamanlarda ailesinin geçimine katkı sağlamak amacıyla bağ, bahçe ve yük taşımacılığı gibi işlerde çalışan Eren Bülbül, hayatı boyunca karşılaştığı tüm zorlukları o yaşına rağmen göğüsledi.

PKK İLE ÇATIŞMA YAŞANDI

Tarihler 11 Ağustos 2017'yi gösterdiğindeyse Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında, polis ekipleri ile PKK arasında çatışma çıktı.