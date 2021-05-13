İhanet kralı Ali Babacan’dan profesyonel oyunculuk: ''Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan''

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ihanet itirafı gündeme bomba gibi düşerken gazeteciler ve siyasiler; Ali Babacan’ın “Siyasetin tiyatro olmaması gerekiyor. Siyasetin sahici olması gerekiyor” şeklindeki açıklamalarını değerlendirdi. Gazeteci-Yazar Yusuf Alabarda "Nasıl bir profesyonel oyunculuk, şapka çıkardım" derken AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can "Güler misin, ağlar mısın?" ifadelerini kullandı.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Ankara Milletvekili olduğu dönemde AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması için 2. sırada imza verirken aynı anda eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışmalar yürüttüğünün ortaya çıkması kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

BABACAN: SİYASETİN SAHİCİ OLMASI GEREKİYOR

Ali Babacan'ın; 29 Nisan 2021 tarihinde, "Siyasetin tiyatro olmaması gerekiyor. Siyasetin sahici olması gerekiyor. Bunca yıl beraber çalışmış insanların hukuku vardır. Bu hukukun gereği de bir ayrılma kararı varsa arada konuşmaktır. Bizimki bambaşka kendine özel oldu. Bunun örneği de sanırım fazla yok. Genelde kavgayla isyanla olur. Bizim ahlakımız izin vermedi. Tiyatro oynamaya izin vermedi" şeklindeki açıklama yaptığı ortaya çıktı.

ALABARDA: "NASIL BİR PROFESYONEL OYUNCULUK, ŞAPKA ÇIKARDIM"

Gazeteciler ve siyasiler; Ali Babacan'ın "Siyasetin tiyatro olmaması gerekiyor. Siyasetin sahici olması gerekiyor" şeklindeki açıklamalarını değerlendirdi.

Gazeteci-Yazar Yusuf Alabarda; "Nasıl bir profesyonel oyunculuk, şapka çıkardım" derken, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da "Güler misin, ağlar mısın?" diye sordu.

BABACAN: "SİYASETİN TİYATRO OLMAMASI GEREKİYOR. SİYASETIN SAHİCİ OLMASI GEREKİYOR"

Ali Babacan'ın, 29 Nisan 2021 tarihinde yaptığı açıklamalar şöyle:

SORU: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile en son ne zaman yüz yüze görüştünüz?"

ALİ BABACAN: "En son yüz yüze görüşmemiz 2019 yılında Nisan ya da Mayıs ayında oldu. AK Parti'den ayrılmak istediğimi, bununla ilgili karar verdiğimi kendisine bildirmek için yaptığım görüşmeydi."

SORU: Bunu yüz yüze mi tebliğ ettiniz?

ALİ BABACAN: "Daha önce hiç kimseyle paylaşmamıştım. İlk kendisi duymuş oldu. Çünkü yıllarca beraber çalışmanın hukuku var. Şunu da bize dediler. Bazı eski siyasetçiler şunu tavsiye etti. Yeni bir çıkış yapacaksanız önce parti içinde isyanla başlamalısınız. Parti içinde hizipleşmelisiniz. Kongrede ayrı bir grup olmalısınız. Yani içerde olay çıkarıp hatta keşke ayrılmasanız da uzaklaştırılsanız. Ya da uzaklaştırmanın, partiden ihraç edilmenin eşiğine gelip o anda istifa etseniz. Hır çıkarıp ayrılsanız daha çok isim yaparsınız. Biz hayatta böyle bir şey yapmadık. Siyasetin tiyatro olmaması gerekiyor. Siyasetin sahici olması gerekiyor. Bunca yıl beraber çalışmış insanların hukuku vardır. Bu hukukun gereği de bir ayrılma kararı varsa arada konuşmaktır. Eski daha tecrübeli siyasetçiler farklı düşünüyor olabilir. Bizimki bambaşka kendine özel oldu. Bunun örneği de sanırım fazla yok. Genelde kavgayla isyanla olur. Bizim ahlakımız izin vermedi. Tiyatro oynamaya izin vermedi.

BABACAN: TAM ORTASI, GÖBEĞİNDEYDİM. GÖRÜNÜR DEĞİLDİM AMA TAM GÖBEĞİNDEYİM

Ali Babacan, bir özel televizyon kanalında Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını belirterek, "Tam ortası, göbeğindeydim. Görünür değildim ama tam göbeğindeyim" demişti.

Ali Babacan; "Abdullah Gül'ün teklif edildiği ortamda siz de var mıydınız?" sorusuna, "Tabi ki vardım" ifadelerini kullanmıştı.