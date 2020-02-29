İdlib şehidi Kayserili Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib' kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan Kayserili Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz,Kayseri'nin Develi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit için Develi meydanında tören düzenlendi. Şehidin al bayrağa sarılı tabutunun yanına gelen anne Taşöz,"Sana söz verdim ağlamayacağım oğlum" dedi. Şehidin kız kardeşi Sena ise asker kıyafeti giyerek, abisine selam verdi.
İdlib şehidi Kayserili Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı29.02.2020 14:13
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