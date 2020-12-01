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İçişleri Bakanlığı'ndan "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge! Kimler muaf tutulacak? Hangi işletmeler açık kalacak?

İçişleri Bakanlığı'ndan
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İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Peki kısıtlamadan muaf tutulacak kişiler kimler ve yerler neler? Hangi meslek dalları sokağa çıkma yasağından etkilenmeyecek? Hangi işletmeler açık kalacak? Hafta sonu fırına gidilebilecek mi? Bakkallar açık olacak mı? İşte son dakika sokağa çıkma kısıtlamasının tüm detayları.


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