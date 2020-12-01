İçişleri Bakanlığı'ndan "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge! Kimler muaf tutulacak? Hangi işletmeler açık kalacak?

HAFTA SONU FIRINA GİDİLEBİLECEK Mİ?

Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.) Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecekler.