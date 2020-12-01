İçişleri Bakanlığı'ndan "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge! Kimler muaf tutulacak? Hangi işletmeler açık kalacak?
İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Peki kısıtlamadan muaf tutulacak kişiler kimler ve yerler neler? Hangi meslek dalları sokağa çıkma yasağından etkilenmeyecek? Hangi işletmeler açık kalacak? Hafta sonu fırına gidilebilecek mi? Bakkallar açık olacak mı? İşte son dakika sokağa çıkma kısıtlamasının tüm detayları.
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.
HAFTA SONU FIRINA GİDİLEBİLECEK Mİ?
Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.) Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecekler.