Haberler Video Haber Videoları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Esenyurt HDP binasında çıkan Öcalan posterlerine tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Esenyurt HDP binasında çıkan Öcalan posterlerine tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Esenyurt HDP binasında çıkan Öcalan posterlerine tepki
24.01.2021 11:47
Ana Sayfa 03:12
İstanbul'da boş yolda...
Ana Sayfa 06:04
İstanbul Havalimanı'nda dikkat...
Ana Sayfa 02:37
Bulut'tan flaş Özil açılaması
Ana Sayfa 26:18
Erdoğan: 10 ülke içinde yer...
Ana Sayfa 00:26
Marmara'nın batısı ile Kıyı...
Ana Sayfa 00:24
Ronaldo'dan Merih'e dans...
Ana Sayfa 07:04
Vakaların yüzde 90 düştüğü...
Ana Sayfa 01:03
81 ilde düğmeye basıldı!
Ana Sayfa 00:47
Pierre Loti'de öldürmüştü!...
Ana Sayfa 00:49
Ağrı Dağında, Eren-3...
Ana Sayfa 03:28
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik AB...
Ana Sayfa 02:00
CHP esnafı perişan etti!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt’taki HDP binasına yapılan operasyonda PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterlerine tepki gösterdi. Soylu, AİHM’in Demirtaş kararına gönderme yaparak “23 Ocak 2021 Gece 23.30 Esenyurt HDP binası Demokrasinin istismarı her daim mümkündür.. AİHM kararları, Venedik kriterleri vs.. Batı istismara müsaade etmiyor, Ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez...” ifadelerini kullandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına yönelik yaptığı operasyon, binada yapılan yaklaşık 6 saatlik aramanın ardından sona erdi. Ekipler binada bulunan çok sayıda doküman ve belgeye el koydu.

Esenyurt Belediyesi ekiplerinin HDP İlçe Binası'nda yaptıkları dezenfekte çalışmasında çekilen görüntülerde, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının olduğu görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na operasyon düzenledi. Operasyona, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Polisi de destek verdi.


BİNADA 6 SAAT ARAMA YAPILDI
Saat 00.00 sıralarında ilçe binasına gelen ekipler, binada arama yaptı. 3 katlı binanın tamamı didik didik aranırken, aramalarda çok sayıda dokümana el konuldu. Ekiplerin HDP İlçe Başkanlığı'ndaki aramaları saat 06.00 sıralarında sona erdi. Binada yapılan arama çalışmaları sırasında, binada bulunan elektrik tesisatı da BEDAŞ'a bağlı ekipler tarafından incelendi.



MAHALLE SAKİNİNDEN POLİS EKİPLERİNE ÇAY SERVİSİ
Polis ekiplerinin arama çalışmaları sırasında, mahalle sakinlerinden bir kadın polis ekiplerine çay servisi yaptı.



EL KONULAN MALZEMELER ZIRHLI ARACA ALINDI
HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda yaklaşık 6 saat süren arama çalışmalarının ardından elde edilen çok sayıda belge ve dokümana el konuldu. Saat 06.00'a kadar süren operasyonda elde edilen belgeler polis ekipleri tarafından iki zırhlı personel taşıyıcıya taşındı.

El konulan belgeler incelenmek üzere emniyete götürüldü.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN SERT TEPKİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP binasındaki PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarına dikkat çekerek, "23 Ocak 2021 Gece 23.30 Esenyurt HDP binası Demokrasinin istismarı her daim mümkündür.. AİHM kararları, Venedik kriterleri vs.. Batı istismara müsaade etmiyor, Ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez..." ifadelerini kullandı.

Haber Videoları