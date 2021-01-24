İstanbul'da boş yolda zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi

İstanbul Zincirlikuyu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan yolda 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Zincirlikuyu'da kısıtlamaya rağmen boş olan yolda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza Zincirlikuyu'da Maslak istikametindeki varyant yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Fiat Linea marka otomobil, yanında seyreden Renault Kangoo marka otomobile çarptı.

Darbe alan Renault Kangoo marka hafifi ticari araç da önünde seyreden Fiat Albea marka araca çarptı. Kazaya karışan otomobiller bariyerlere çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.