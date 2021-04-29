RAMAZAN İMSAKİYE
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Thedox açıklaması! ‘108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Thedox açıklaması! ‘108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu’
29.04.2021 01:23
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık vurgun yaptığı iddiasını yalanlayarak dolandırıcılığın 108 milyon dolar olduğunu söyledi.


İçişleri Bakanı , özel bir televizyon kanalında gündeme dair son gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Soylu, 391 bin kişiyi 2 milyar dolandırdığı iddia edilen kripto para borsası 'in kurucusu 'in yakalanması çalışmalarıyla ilgili gelinen son noktayı paylaştı.

Bakan Soylu, "82 kişiye yönelik bir gözaltı kararı çıktı, 77 kişi gözaltına alındı, halen gözaltında olanlar var. Bu hadise ortaya çıkar çıkmaz bir kırmızı bülten kararını Adalet Bakanlığı'na iletti. Biz hemen Interpol'e ilettik, ertesi gün kırmızı bülten çıkarıldı. Arnavutluk İçişleri Bakanlığı ile görüştük. 4 ülkede ekiplerimiz çalışma yapıyor. soruşturma yürüyor" dedi.

PORTFÖY 108 MİLYON DOLAR

Thodex dolandırıcılığında iddiasını yalanlayan Soylu, "Biz üniversite 4'teyken bir 3 arkadaş para piyasalarına merak sardık. Şirket kurduk, temel ve teknik analiz yapıyorduk. 93'e yaptım ve bıraktım. Para piyasalarıyla ilgili bir bilgim var. 2 milyar dolar haberi çıktı, bu büyük bir para. Para piyasalarıyla ilgilenenlerden bekledim bu büyük bir para olur mu demelerini. Arkadaşlarımızın şu ana kadar öğrendikleri 108 milyon dolarlık bir portföy var. İşlem hacmi ve portföy ayrı şeylerdir. Muhasebecisinden bilgisayarlarından bu bilgiyi çıkardık. 2 milyar dolarlık bir bulgu söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

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