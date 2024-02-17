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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024, 15:51 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024, 15:51

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine 'Narkoçelik-1' darbesi: Çok sayıda kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma bölgesinde uyuşturucu imalatçıları ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 14 ilde düzenlenen "Narkoçelik-1" operasyonlarında 142 zanlının yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma bölgesinde uyuşturucu imalatçıları ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik Narkoçelik-1 operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlar kapsamında, 1 ton 68 kilogram uyuşturucu madde ile 51 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade eden Yerlikaya, 142 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, Narkoçelik-1 operasyonlarının, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca İstanbul, Diyarbakır, Kırşehir, Aydın, Antalya, Afyonkarahisar, Batman, Van, Hatay, Kahramanmaraş, Elazığ, Sakarya, Giresun ve Ankara'da düzenlendiğini kaydetti.

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