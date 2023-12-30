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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023, 08:47 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023, 08:52

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 37 ilde eş zamanlı operasyon! 189 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “Kahramanlar-38” Operasyonlarında 189 şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 37 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Kahramanlar-38" operasyonlarında 189 şahsın yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde; 37 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAHRAMANLAR-38" operasyonları kapsamında; Adıyaman'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

Afyonkarahisar'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 11 şahıs yakalandı. Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 27 şahıs yakalandı. Antalya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şahıs yakalandı. Bingöl'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.



Batman'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

Bolu'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı. Bursa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şahıs yakalandı. Çorum'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı.

Diyarbakır'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 9 şahıs yakalandı. Düzce'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı. Erzurum'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

Eskişehir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı. Gaziantep'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı.Hatay'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şahıs yakalandı.

Isparta'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı. İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 22 şahıs yakalandı.

İzmir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şahıs yakalandı.

Karabük'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şahıs yakalandı.

Kastamonu'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

Kayseri'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.

Kırıkkale'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

Kırşehir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

Kocaeli'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şahıs yakalandı.

Konya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı.

Kütahya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.

Mardin'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı.

Osmaniye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.

Sakarya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.

Samsun'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

Siirt'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı.

Tokat'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.

Trabzon'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şahıs yakalandı.

Van'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.

Yozgat'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.

Yalova'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs olmak üzere toplam 189 şahıs yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek."

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