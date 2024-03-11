İçişler Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Zehir Tacirlerinin Oluşturduğu Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 2️⃣5️⃣ İlde düzenlenen "NARKOÇELİK-6" Operasyonlarında;

8️⃣ ayrı Sokak Satıcısı Yerel Suç Örgütü çökertildi❗

6️⃣5️⃣4️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve

7️⃣9️⃣6️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap geçirildi❗

2️⃣4️⃣5️⃣ Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı❗️

Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar❗️

❌ Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince;

4️⃣8️⃣8️⃣ ekip,

1️⃣.4️⃣7️⃣2️⃣ personel ve

2️⃣6️⃣ narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Kırklareli, Ordu, Şırnak, Yalova, Sakarya, Osmaniye, Ankara, İstanbul, Antalya, Hakkari, Erzurum, Mersin, İzmir, Hatay, Trabzon, Muğla, Balıkesir, Edirne, Çanakkale, Erzincan ve Gaziantep'te düzenlenen "NARKOÇELİK-6" operasyonlarında;

Bazı İllerde çökertilen yerel suç örgütleri, ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

❌ Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌2 yerel organize suç örgütü çökertildi.

📌30 bin sentetik ecza ele geçirildi.

🚔 6️⃣2️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.

❌ Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌1 yerel organize suç örgütü çökertildi.

📌135 kg esrar ele geçirildi.

🚔 4️⃣5️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.

❌ Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌1 yerel organize suç örgütü çökertildi.

📌54 kg skunk ele geçirildi.

🚔 1️⃣9️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.

❌ Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌88 kg metamfetamin ve

📌4 kg afyon sakızı ele geçirildi.

🚔 4️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌43 kg sentetik kannabinoid ve

📌Muhtelif miktarda skunk ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌18 kg bonzai ele geçirildi.

🚔 1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌 62 kg skunk ele geçirildi.

🚔 3️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌68 kg metamfetamin,

📌62 kg eroin,

📌8 kg kokain ve

📌12 kg kimyasal hammadde ele geçirildi.

🚔 5️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.

❌ Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌108 bin adet captagon hap ele geçirildi.

🚔 3️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌 38 kg skunk ele geçirildi.

🚔 2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌 11 kg bonzai ele geçirildi.

🚔 1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌620 bin adet captagon hap ele geçirildi.

🚔 2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌3 kg kokain,

📌3.5 kg eroin ve

📌11 bin adet ecstasy hap ele geçirildi.

🚔 5️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.

❌ Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌 58.5 kg skunk ele geçirildi.

🚔 1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

❌ Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌 25 bin adet captagon hap ele geçirildi.

🚔 1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle