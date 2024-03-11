TikTok'ta üfürükçülük yapan kocası oğlunu kaçırdı! Yayına bağlandı Mevlana ile kendisini kıyasladı! Müge Anlı çıldırdı

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te izleyenleri derinden etkileyen bir olay yaşandı. Programın 11 Mart tarihli bölümünde stüdyoya konuk olan Muradiye Çınar, göz yaşları içinde dram dolu hikayesini anlattı. TikTok'ta 'Çınar Hoca' olarak tanınan eşinin, platformda kadınlara yönelik bilgiler verdiğini ve tavsiyelerde bulunduğunu belirten Muradiye Hanım, eşinin 11 yaşındaki oğlunu kaçırdığını iddia etti. İddiaların odağındaki eş, dakikalar içerisinde yayına bağlandı. Üfürükçü kocanın sözlerine sinirlenen Müge Anlı, zaman zaman öfkelendi. Muradiye Çınar olayı ne? Çınar Hoca kim? İşte detaylar...