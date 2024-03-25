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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Mart 2024, 10:50 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024, 10:50

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 31 Mart seçimlerinde 594 bin personel görev yapacak

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin güvenlik toplantısında konuştu. Yerlikaya, " Seçim güvenliği kapsamında 324 bin Emniyet Genel Müdürlüğü, 197 bin jandarma Genel Komutanlığı, 2 bin 850 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 53 bin güvenlik korucusu ve 17 bin gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplam 594 bin personelimiz görevlendirildi." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin güvenlik toplantısında konuştu.

Bakan Yerlikaya, açıklamalarından satır başları:

81 ilimizin valileri ile seçim güvenliğine yönelik toplantılar düzenledik. YSK başkanlığı yetkilileri ile değerlendirme toplantıları yaptık. YSK koordinasyonunda siber güvenlik konusunda toplantılar yapıldı ve alınması gereken tedbirler belirlendi.

Bugüne kadar ülke olarak gerçekleştirdiğimiz tüm genel ve yerel seçimlerden hamdolsun demokrasimizi taçlandırarak çıktık. Geçen yıl iki büyük seçimi tecrübe ettik. Ülke olarak yüzde 90'lara varan katılımla halkımızın iradesi bu seçimlerde de sandığa yansıdı. Şimdi önümüzde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi var. Seçim güvenliği kapsamında 324 bin Emniyet Genel Müdürlüğü, 197 bin jandarma Genel Komutanlığı, 2 bin 850 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 53 bin güvenlik korucusu ve 17 bin gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplam 594 bin personelimiz görevlendirildi.

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