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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 23 Mart 2024, 17:22 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2024, 17:22

Başkan Erdoğan Ankara'ya metro müjdesi: "Yatırım programına aldık, yakında ihalesine çıkacağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük Ankara Mitingi'nde konuştu. Alanda 200 bin kişinin bulunduğu bilgisini aldığını aktaran Başkan Erdoğan, "Demek ki 31 Mart'ta bu katılım Ankara'da her şeyi biiznillah değiştirecek." sözlerini sarf etti. Ankara'ya yapılacak yeni metroların müjdesini veren Erdoğan, "Toplam 7 istasyonlu Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattını yatırım programına aldık, yakında ihalesine çıkacağız." dedi.

Başkan Erdoğan Ankaraya metro müjdesi: Yatırım programına aldık, yakında ihalesine çıkacağız
Başkan Erdoğan Ankara'ya metro müjdesi: "Yatırım programına aldık, yakında ihalesine çıkacağız"

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