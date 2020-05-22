İBB'nin Fazilet Durağı yalanının odağındaki İETT şoförü: İBB TV'ye gerçekleri anlattım, konuşmamı kestiler

22.05.2020 12:23

İBB’nin Fazilet durağı yalanı hakkında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. A Haber ekibi, iddiaların peşini bırakmayarak konunun odağındaki İETT şoförü Ertuğrul Arslan ile konuştu. Arslan, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un "Organize kötülük için bir duraktan 47 yolcu bindi" iddiasına ilişkin, Fazilet Durağı'ndan o gün ve saatte hiç yolcu almadığını belirtti. Arslan ayrıca, tüm gerçekleri İBB TV'ye anlattığını fakat konuşmasının kesilip biçilerek gerçeklerin yayınlanmadığını belirtti. İşte Fazilet durağı gerçekleri.

İBB'nin Fazilet durağı yalanında gerçekler teker teker ortaya çıkıyor. İBB Sözcüsü Murat Ongun, 29 Mart tarihinde sosyal medya hesabından dolu otobüs görüntüleri paylaşarak, otobüstekilerin yolcu olmadığını ve İBB'yi zor durumda bırakmak için tasarlanan bir senaryo olduğunu söylemişti. Ongun, ayrıca bir otobüsün Fazilet durağından 47 yolcu birden aldığını iddia etmişti.







O ŞOFÖR GERÇEKLERİ ANLATTI

A Haber ekibi, olayın odağındaki İETT şoförü Ertuğrul Arslan ile konuştu.



Arslan'ın açıklamaları şu şekilde:



Ben bu duraktan 29 Mart tarihinde, sabah 6:15 servisinde hiçbir yolcu almadan saatte 29 km hızla geçtim. Bu mevzu çok uzatıldı. Bunu kim söylediyse bir isim takamıyorum. Bir anlam bulamıyorum. Ben 29 Mart tarihinde bu Fazilet durağından bir tane yolcu almadan geçtim gittim.







47 YOLCU BİR ANDA BİNDİ İDDİASI

Bu arkadaşlar benim yanımda mıymış? Bu bilgiyi bunlara kim vermiş? Nasıl vermiş? Arkada birisinin kamera ile çekim yapması, arkaya giden yolcuların önünü kesmesi, arabayı küçük gösteriyor zaten. Aşırı şekilde kalabalık gösteriyor.



ORGANİZE KÖTÜLÜK İDDİASI: İFTİRA ATILIYOR

Ağzı olan konuşuyor. Ben buradan yolcu almadım dedim. Ne araştırma yapıldı, ne veri tabanı, ne kamera kayıtları incelendi. Birilerine suç atmak için, iftira anlatmak için yapılan bir şey bu.







GERÇEKLERİ ANLATTIM İBB YAYINLAMADI

Şoför Arslan, "Ben İBB TV'ye gerçekleri anlattım. Ya kesip doğradılar, ya bir şey yaptılar. Konuşmamın tamamı verilmedi." dedi.

