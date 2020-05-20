AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak; CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Fazilet durağından bir anda 47 kişinin bindiğini ve "Görüntüleri izlerken kanım dondu" şeklindeki açıklamalarının yalan olduğunun yargı tarafından belgelenmesinin ardından açıklamada bulundu.

Bayram Şenocak; siyasetin tek limanının ahlak olduğunu belirterek, "Fazilet Durağı'nda otobüs şoförlerini akla ziyan yalan beyanlara zorlayarak ahlak limanını terk eden CHP'li İBB Başkanı'nın İstanbul'u yalanlarla yönetmesine rıza göstermeyeceğiz! Yalanın ömrü kısadır! Hakikat er geç ortaya çıkar..." ifadelerini kullandı.

Şenocak; yunusların yüzdüğü Haliç'in 10 ayda tam 400 bin m3 çamura terk edildiğini açıkladı.

Bayram Şenocak'ın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"YUNUSLARIN YÜZDÜĞÜ HALİÇ, 1994 ÖNCESI ÇAMURLU GÜNLERİNE DÖNÜŞ BELİRTİLERİ GÖSTERMEYE BAŞLADI"

"Cumhurbaşkanımız 'CHP Çamurdur' dediğinde feryat edenler! İyi okuyun; 5 milyon m3 çamur bertaraf edilerek, 25 yıl İstanbul'un gözbebeği gibi bakılan, yunusların yüzdüğü Haliç, 1994 öncesi çamurlu günlerine dönüş belirtileri göstermeye başladı. #HaliçinGeleceğiyleOynama"

"HALİÇ 10 AYDA TAM 400 BIN M3 ÇAMURA TERK EDİLDİ"

"Liyakatli çalışanlar görevden uzaklaştırıldı, İstanbul'u ve Haliç'i bilmeyen liyakatsiz ve partizan atamalarla tesisler çalıştırılamadı. CHP'nin beceriksiz İBB Başkanı yönetiminde ihmal edilen Haliç 10 ayda tam 400 bin m3 çamura terk edildi!"

"KEMERBURGAZ ORMANI, HACI OSMAN KORUSU GİBİ ESERLERİ UTANIP SIKILMADAN YENİYMİŞ GİBİ AÇTI"

"AK Parti döneminde kazandırılan Kemerburgaz Ormanı, Hacı Osman Korusu gibi eserleri utanıp sıkılmadan yeniymiş gibi açarak İstanbul'a yeni bir eser kazandırmayacağı anlaşılan CHP'li Başkan Haliç'i de çamura terk ederek İstanbul'un kazanımlarına dahi sahip çıkamayacağını gösterdi!"

"İSTANBUL'U YALANLARLA YÖNETMESİNE RIZA GÖSTERMEYECEĞİZ"

"Siyasetin tek limanı ahlaktır. Fazilet Durağı'nda otobüs şoförlerini akla ziyan yalan beyanlara zorlayarak ahlak limanını terkeden CHP'li İBB Başkanı'nın İstanbul'u yalanlarla yönetmesine rıza göstermeyeceğiz! Yalanın ömrü kısadır! Hakikat er geç ortaya çıkar..."

BAŞSAVCILIK: "İBB HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ, EKREM İMAMOĞLU VE MURAT ONGUN'UN AÇIKLAMALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs sürecinde yolculuk yaptığı otobüste yoğunluk olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle iki vatandaş hakkında yaptığı suç duyurusunu takipsizlikle sonuçlandırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; gerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hukuk Müşavirliği aracılığıyla yapılan şikayetin, gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yapılan basın açıklamasının ve gerekse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ulusal basında yer alan açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı ve atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığına karar verdi.

İBB; "FAZİLET DURAĞINDAN BİR ANDA 47 YOLCU BİNDİ" DEDİ ANCAK FAZİLET DURAĞINDAN DA OTOBÜSE HİÇ YOLCU ALINMADI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında çalışan otobüse Fazilet durağından bir anda 47 yolcunun iddiasının gerçeği yansıtmadığını, Fazilet durağından da otobüse hiç yolcu alınmadığını tespit etti.

İBB: "22 MART PAZAR GÜNÜ 1 YOLCU BİNDİ" DEDİ AMA OTOBÜSE 57 YOLCU BİNMİŞ!

Başsavcılık; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un; "62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında çalışan otobüse 22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu, 29 Mart Pazar günü toplamda 71 yolcu binmiştir" iddiasının da gerçeği yansıtmadığını tespit etti. Başsavcılık; 22 Mart 2020 günü söz konusu otobüse 1 yolcunun değil 57 yolcunun bindiği bildirildi.

22 MART PAZAR GÜNÜ OTOBÜSE 1 YOLCU DEĞİL TOPLAMDA 57 YOLCUNUN BİNMİŞ!

Başsavcılık; Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un; 62 nolu Kağıthane Kabataş hattında aynı saatlerde 15 Mart Pazar günü toplam 41 yolcu, 22 Mart Pazar günü toplam 1 yolcu, 29 Mart Pazar günü toplam 71 yolcunun bindiği iddiasının da gerçeği yansıtmadığını tespit edildi.

Kararda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği verilere göre, 62 No'lu Kağıthane Kabataş hattına 22 Mart Pazar günü 1 yolcu değil toplamda 57 yolcunun bindiğinin tespit edildiğine dikkat çekildi.

YOLCULAR; İŞÇİ, ESNAF VE VARDİYALI ÇALIŞAN KİŞİLER..

Başsavcılık; otobüs içerisinde gözüken kişilerin organize bir şekilde ve zorla otobüse bindikleri iddiasının da gerçeği yansıtmadığı tespit etti.

62 nolu Kağıthane Kabataş hattında seyahat eden ve ifadeleri alınan yolculardan bir kısmının özel veya kamu sektörde işçi veya esnaf olduğu, büyük bir kısmının vardiyalı olarak çalışan kişiler oldukları ve vardiya saatlerine tekabül ettiğinden ise gitmek için veya evlerine dönmek için bu hattı kullandıkları bildirildi.



Söz konusu kişilerin ikametgah ve işyeri bilgilerinin bindikleri duraklarla uyumlu olduğu ve birbirleriyle irtibatlı olduklarına veya organize şekilde hareket ettiklerine dair herhangi bir veriye rastlanmadığına dikkat çekildi.



2 DURAKTA TOPLAM 41 KİŞİNİN BİNDİĞİNE İDDİASI DA YALAN

Başsavcılık; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; 72 duraklı 146 no'lu Boğazköy-Bakırköy hattında 29 Mart Pazar günü toplam 65 yolcu bindiği ve Pazar sabahı 06:15'te sadece 2 duraktan 41 kişinin otobüse bindikleri iddiasından da gerçeği yansıtmadığını tespit etti.

Takipsizlik kararında; "İddia edildiği gibi 2 durakta toplam 41 kişinin bindiğine ilişkin görüntü kaydı olmadığı anlaşılmıştır" denildi.

OTOBÜS ŞOFÖRLERİNİN İFADELERİ FARKLI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takipsizlik kararında; suç duyurusuna konu olan iki otobüsün şoförlerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadeler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İBB TV'de verdiği ve Murat Ongun'un hesabından yayınlanan röportajlardaki ifadelerin farklı olduğuna dikkat çekiliyor.

ASLAN: "SAAT:06.15'TE O KADAR YOLCUNUN BİR ANDA ARABAYA BİNMESİ İMKANSIZ"

62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan şoför Ertuğrul Aslan'ın, 29 Mart 2020 tarihinde İBB TV'de yaptığı açıklamalar İBB Sözcüsü Murat Ongun'un Twitter hesabından yayınlandı. Aslan, "62 (Kağıthane-Kabataş) hattında çalışıyorum. 62 hattında Pazar günü saat:06.15'te o kadar yolcunun bir anda arabaya binmesi imkansız derecesindedir" iddiasında bulundu.

ASLAN: "SAAT 06.15 KALKIŞ SAATİMDİ VE 06.13'DE BOŞ VAZİYETTE KAĞITHANE SOSYAL TESİSLERİ'NDEN KALKIŞ YAPTIM. İLK DURAKTAN BİR YOLCU ALDIM"

Şoför Ertuğrul Arslan'ın, bilgi sahibi sıfatıyla 3 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındı. Arslan, "29 Mart Pazar günü saat: 06.15 kalkış saatimdi ve 06.13'de boş vaziyette Kağıthane Sosyal Tesisleri'nden kalkış yaptım. Olayda iddia edildiğinin aksine Fazilet durağından hiç yolcu almadım. Sonrasında kontrol ettiğimde bu duraktan saatte 29 km. hızla geçtiğimi gördüm" dedi.

"FAZİLET DURAĞI'NDAN HİÇ YOLCU ALMADIM. 29 KM. HIZLA GEÇTİĞİMİ GÖRDÜM"

Şoför Ertuğrul Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Murat Ongun, "Fazilet Durağı'ndan bir anda 47 yolcu otobüse bindi" iddialarını yalanlayan ifade verdi. Arslan, "Olayda iddia edildiğinin aksine Fazilet durağından hiç yolcu almadım. Sonrasında kontrol ettiğimde bu duraktan saatte 29 km. hızla geçtiğimi gördüm" ifadelerini kullandı.



146 No'lu Boğazköy-Bakırköy hattında çalışan otobüsün şoförü Ahmet Tiryaki'nin de, İBB TV ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bilgi sahibi olarak verdiği ifadenin de farklı olduğu tespit edildi.

İMAMOĞLU: "OTOBÜSE BİNİŞ GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEDİM BEN. KANIM DONDU"

Ekrem İmamoğlu, bir özel televizyon kanalında otobüse binen yolcuları hedef aldı ve "Bu süreci araştırdık. Maç yok. Maç yok ki deplasmana giderler de, sabah erkenden toplanmışlardır. Ki maça giderler gibi zaten. Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya. Bilinçli, nerede duracak falan böyle bir kafayla. Sabah namazına gidilmiyor çünkü cemaatle namaz kılmak yasaklandı. Desek ki toplandılar, namaza gidiyorlar. O da değil. Ya başka bir şey de değil. İş güç de yok, çalışma ortamı yok. Toplanmışlar.. Derler ya kanım dondu. Eğer siyaset buysa, lanet olsun siyasete.. Kanım dondu, mücadele edeceğiz" iddiasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu, 29 Mart 2020 tarihinde yaptığı paylaşımda da, işe gitmek için otobüse binen vatandaşları suçladı ve "Siyaset asla organize kötülük sahası olmamalı. Hele hele, ülke olarak bu kadar zor bir dönemde el ele olmalı ve çok dikkatli davranmalıyız. Tüm siyasilere çağrım, karanlık kalplilerin organize kötülüklerine birlikte karşı çıkalım" iddiasında bulundu.

Kenan Kıran/Sabah