Oda TV Fazilet Durağı yalanını 11 defa haber yapmış! İşe giden yolcular sistematik olarak hedef alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs sürecinde yolculuk yaptığı otobüste yoğunluk olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle iki vatandaş hakkında yaptığı suç duyurusunu takipsizlikle sonuçlandırması; sabah otobüse binen yolculara hakaret eden gazete, televizyon ve gazetecileri gündeme getirdi.

ODA TV, İŞİNE GİDEN VE OTOBÜSE BİNEN 130 YOLCUYU 11 DEFA HEDEF ALDI VE HAKARET ETTİ!

Sözcü Gazetesi yazarı Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Oda TV; sabah otobüse binen ve işine giden aralarında güvenlik görevlisi, inşaat işçisi, temizlik personeli, hastane çalışanı, bekçi, polis ve askerlerin de bulunduğu 130 yolcuyu "organize kötülük" hareketinin üyeleri olarak suçladı.

Oda TV'nin; sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından söz konusu yalanı 11 defa paylaşması dikkat çekiyor.



