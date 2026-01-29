PODCAST CANLI YAYIN
İBB kreşinde taciz ve şiddet skandalı! Mağdur ailenin avukatından sert tepki: "Soruşturmanın gizliliği ihlal ediliyor, görüntüler montajlı"

Eyüpsultan’da İBB’ye bağlı Güzeltepe Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’nde 3 yaşındaki çocuğa yönelik darp ve istismar iddiasıyla başlatılan soruşturmada, aile avukatı İbrahim Erdoğan’dan flaş açıklamalar geldi. Erdoğan, çocuğun görüntülerinin maskelenmeden ve ailenin rızası dışı paylaşıldığını belirterek; "Görüntüler tahrif edildi, kamuoyu yanıltılıyor" dedi.

