İBB kreşinde taciz ve şiddet skandalı! Mağdur ailenin avukatından sert tepki: "Soruşturmanın gizliliği ihlal ediliyor, görüntüler montajlı"
Yazı Boyutu
Eyüpsultan’da İBB’ye bağlı Güzeltepe Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’nde 3 yaşındaki çocuğa yönelik darp ve istismar iddiasıyla başlatılan soruşturmada, aile avukatı İbrahim Erdoğan’dan flaş açıklamalar geldi. Erdoğan, çocuğun görüntülerinin maskelenmeden ve ailenin rızası dışı paylaşıldığını belirterek; "Görüntüler tahrif edildi, kamuoyu yanıltılıyor" dedi.