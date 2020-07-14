İBB, Fazilet durağı gerçeğini anlatan ismi kovdu! Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un yalanını ortaya çıkarmıştı

14.07.2020 16:09

İBB'nin Fazilet durağı ile ilgili yalanını ortaya çıkaran ve "Duraktan 47 yolcu almadım" diyerek yalana ortak olmayan halk otobüsü şoförünün sertifikasını iptal etti.

CHP'li İBB koronavirüs sürecinde sefer sayılarını azaltarak vatandaşı mağdur etmiş ve otobüslerde üst üste yolculuk yaptırarak adeta salgına davetiye çıkarmıştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından otobüse binenleri "troll" olmakla suçlayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sözcüsü Murat Ongun'un yalanını ise hem kamera kayıtları, hem de o otobüsün şoförü ortaya çıkarmıştı.

İBB'nin o yalanına ortak olmayan şoför Ertuğrul Arslan'ın sertifikası kılıfına uydurularak İBB tarafından iptal edildi. Şoför Arslan karara tepki gösterdi.

İşte Arslan'ın açıklamaları:

Murat Ongun kendisi çıktı söyledi. Biz verileri yanlış yerden almışız dedi. Ama gel gör ki benim sertifikam bir anda iptal oldu. Doğruları söyledim, bundan önceli röportajımda da aynısını söyledim. Şimdi de aynısını söylüyorum. Doğru olan neyse onları söylüyorum. Bana kimse yalan söyletemez. İkinci kez kendi yalanlarında boğuldular, şimdi de kendi yalanlarında boğulacaklar. Ben yine konuşacağım. Ben ekmeksiz kaldım.

Haykıra haykıra söyledim. Ben o duraktan 29 kilometre hızla geçtim. Ben bunu belki 50 kere, belki 100 kere söyledim. 47 yolcu aldı denildi bana Fazilet durağından. Almadım. Tekrar söylüyorum almadım.

SERTİFİKA NEDEN İPTAL OLDU?

Bana dedikleri basın-yayın organlarına çıkıp, kurumu ve şahısları kötüler aşağılar şekilde konuştuğun için. Yine yalan söylüyorlar. Kılıfına uyduruyorlar. Onların koltuk ve rant sevdasına beni arada harcadılar. Yalan konuşup, onların dediklerini yapsaydım. Şu anda el üstünde olurdum.