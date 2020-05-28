Türkiye koronavirüs salgınıyla başarılı bir şekilde mücadele etti. Salgının ortaya çıktığı ilk günlerde otobüs seferlerini azaltarak vatandaşın adeta balık istifi yolculuk yapmasına neden olan CHP yönetimindeki İBB, otobüslerden gelen görüntülerin ve tepkilerin ardından alçak bir senaryo ortaya attı.
İMAMOĞLU: İZLERKEN KANIM DONDU
Ekrem İmamoğlu, 30 Mart sabahı FOX TV'de canlı yayına çıktı ve otobüse binen yolcuları hedef aldı. İmamoğlu, "Bu süreci araştırdık. Maç yok. Maç yok ki deplasmana giderler de, sabah erkenden toplanmışlardır. Ki maça giderler gibi zaten. Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya. Bilinçli, nerede duracak falan böyle bir kafayla. Sabah namazına gidilmiyor çünkü cemaatle namaz kılmak yasaklandı. Desek ki toplandılar, namaza gidiyorlar. O da değil. Ya başka bir şey de değil. İş güç de yok, çalışma ortamı yok. Toplanmışlar. Derler ya kanım dondu. Eğer siyaset buysa, lanet olsun siyasete.. Kanım dondu, mücadele edeceğiz" iddiasında bulundu.
İBB SÖZCÜSÜ ONGUN: "FAZİLET DURAĞI'NDAN ŞOFÖRÜN UYARISINA RAĞMEN BİR ANDA 47 YOLCUNUN BİNDİ"
Murat Ongun, 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan araca, sabah 06.00'da Fazilet durağından şoförün uyarısına rağmen bir anda 47 yolcunun bindiğini savunmuştu.
Ongun; söz konusu otobüse 22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu, 29 Mart Pazar günü ise toplamda 71 yolcunun bindiğini ileri sürdü.
İSMAİL SAYMAZ, OTOBÜSE BİNEN YOLCULARI "PARAYLA TUTULMUŞ TROL" OLMAKLA SUÇLADI!
Hürriyet Gazetesi eski muhabiri İsmail Saymaz da; 29 Mart sabahı otobüsü kullanan vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kumpas kurduğunu iddia etti ve otobüse binen vatandaşların parayla tutulmuş "trol" olmakla suçladı.
İsmail Saymaz; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, otobüste yolcu fazlalığını gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle Beylikdüzü Belediyesi Eski AK Parti Grup Başkanvekili Mücahit Birinci'yi hedef aldı.
AYŞENUR ARSLAN: BU BİR TUZAK
Halk TV program sunucusu Ayşenur Arslan da CHP'li İBB tarafından ortaya atılan senaryoyu savundu. Arslan İstanbullu vatandaşları "trol" olmakla suçlarken, "Sabahın köründe bir otobüs tıklık tıklım. Bu bir tuzak" demişti.
"AKP'LİLER PROVOKASYON DERDİNDE"
İGDAŞ'ın sponsor olduğu TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da olayı organize olarak nitelendirerek "AKP'liler provokasyon derdinde" dedi.
Yine aynı kanalda program sunan Can Ataklı da benzer bir yönteme başvurdu. Ataklı otobüse aynı duraktan 40 kişinin bindiğini iddia etti.
"OTOBÜSE BİNEN TROLLER"
Nevşin Mengü de diğer CHP yandaşı gazeteciler gibi işe gitmek için otobüse binen vatandaşları "troll" olmakla suçlarken, bir duraktan otobüse 47 kişinin bindiğini iddia etti.
"İBB'Yİ KARALAMA KAMPANYASI"
Amerikan sermayeli FOX TV'nin sunucusu Fatih Portakal da yaşananları "İBB'yi karalama kampanyası" olarak değerlendirdi. Görüntülerin organize olduğunu iddia eden Portakal vatandaşı "militan" olarak nitelendirdi.
ONGUN: "'BİR DURAKTAN BU KADAR YOLCU BİNDİ' DEMEMİZ BANA GELEN VERİYE GÖRE YANLIŞ OLMUŞ"
Savcılığın verdiği kararın ardından yalan söylediklerini kabullenen Murat Ongun; "Savcılık takipsizlik kararı verdikten sonra bu arkadaşlar tekrar bu konuyu tekrar gündeme getirdi. 'Murat Ongun yalancı oldu, iftiracı oldu' falan filan. Ben savcı beyin takipsizlik kararını da dikkatlice okudum. 'Fazilet Parkı durağından 40 kusür kişi bindi mi? Binmedi mi? Efendim. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey' Bu bir hata mı? Evet. Bir duraktan bu kadar yolcu bindi dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş." dedi.
İBB, BAŞSAVCILIĞIN TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ ETMEYECEK
Ongun; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı suç duyurusu hakkındaki takipsizlik kararına da itiraz etmeyeceğini açıkladı. Ongun, "Bu itirazın üzerine gitmememizin nedeni de o" ifadelerini kullandı.
Takvim.com.tr/Özel haber