İSMAİL SAYMAZ, OTOBÜSE BİNEN YOLCULARI "PARAYLA TUTULMUŞ TROL" OLMAKLA SUÇLADI!

Hürriyet Gazetesi eski muhabiri İsmail Saymaz da; 29 Mart sabahı otobüsü kullanan vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kumpas kurduğunu iddia etti ve otobüse binen vatandaşların parayla tutulmuş "trol" olmakla suçladı.



İsmail Saymaz; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, otobüste yolcu fazlalığını gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle Beylikdüzü Belediyesi Eski AK Parti Grup Başkanvekili Mücahit Birinci'yi hedef aldı.

AYŞENUR ARSLAN: BU BİR TUZAK

Halk TV program sunucusu Ayşenur Arslan da CHP'li İBB tarafından ortaya atılan senaryoyu savundu. Arslan İstanbullu vatandaşları "trol" olmakla suçlarken, "Sabahın köründe bir otobüs tıklık tıklım. Bu bir tuzak" demişti.

"AKP'LİLER PROVOKASYON DERDİNDE"

İGDAŞ'ın sponsor olduğu TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da olayı organize olarak nitelendirerek "AKP'liler provokasyon derdinde" dedi.

Yine aynı kanalda program sunan Can Ataklı da benzer bir yönteme başvurdu. Ataklı otobüse aynı duraktan 40 kişinin bindiğini iddia etti.

"OTOBÜSE BİNEN TROLLER"

Nevşin Mengü de diğer CHP yandaşı gazeteciler gibi işe gitmek için otobüse binen vatandaşları "troll" olmakla suçlarken, bir duraktan otobüse 47 kişinin bindiğini iddia etti.

"İBB'Yİ KARALAMA KAMPANYASI"

Amerikan sermayeli FOX TV'nin sunucusu Fatih Portakal da yaşananları "İBB'yi karalama kampanyası" olarak değerlendirdi. Görüntülerin organize olduğunu iddia eden Portakal vatandaşı "militan" olarak nitelendirdi.