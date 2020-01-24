Döner üreticileri maliyeti ucuza getirmek için döner etinde bol miktarda yağ, deri benzeri hayvansal maddeler ve katkı maddeleri kullanıyorlar. Türkiye’de ucuz döner yiyenler resmen sağlıklarını tehlikeye atıyorlar. Peki, Hileli döner nasıl anlaşılır? Katkı maddeli döner nasıl anlaşılır? İşte içinde katkı maddesi olan döner nasıl anlaşılır sorunusunun cevabı...
Hileli dönere dikkat! Katkı maddeli döner nasıl anlaşılır?24.01.2020 13:16
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