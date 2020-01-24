Başkan Erdoğan'dan Merkel'i "şaşırtan" hediye! Tepkisi dikkatlerden kaçmadı 24.01.2020 13:44

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile birlikte 'Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılışını gerçekleştirdi. Tören sonrası Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'e özel olarak üretilen sırçalı saray aynası ile miğfer hediye etti. Merkel'in verdiği tepki ise dikkatlerden kaçmadı.

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile birlikte 'Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılışını gerçekleştirdi.

Beykoz'daki açılışa Erdoğan ve Merkel'in yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türk Alman Üniversitesi Rektörü Halil Akkanat, Türk Alman Üniversitesi Konsorsiyumu Başkanı Prof. Dr. Rita Süssmuth da katıldı.

MÜLTECİLERİN EĞİTİMİ

Açılış töreninde bir konuşma yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Dünyada hiçbir şey bireylerin eğitimi kadar önemli değildir. Yüksek ahlakın en önemli noktası kendini eğitmektir. Burada eğitim alanlar, farklı kültürlerden bir araya geliyor. Karşılıklı anlayışa güvene sahip olmak için önemli bir koşul. Bu da birlikte yaşamak için önemli bir koşul. Açık olmak sadece bireyleri ilerletmekle kalmayıp, toplumu da ilerletiyorlar. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilere de değer katıyorlar" dedi. Merkel, mültecilerin eğitimine dikkat çekerek, "Türkiye bugünde milyonlarca Suriyeli mülteciye sığınma imkanı sağlıyor. Bu çabalar bizim teşekkürümüzü ve takdirimizi hakkediyor. Mülteciler için eğitim çok önemli çünkü daha iyi bir gelecek için umut veriyor. Ülkelerine döndüklerinde, bu ülkenin inşasına katkıda bulunabilirler veya geldikleri ülkeye daha iyi uyum sağlamalarını sağlar. Bu konuda da Avrupa'nın ve Almanya'nın desteğiyle önemli çabalar sarfediyor. Burada HOPS Suriye Programı veya Alman Akademik değişim programına destek veriliyor" diye konuştu.

İKİLİ GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugün Merkel ile gerçekleştireceği ikili görüşme konusunda, "İkili ilişkilerimizin yanı sıra Libya başta olmak üzere bölgesel meseleleri ayrıntılı şekilde ele alacağız" dedi. Erdoğan, "Beklentimiz ülkemizin nitelikli yabancı öğretim elemanları için cazip hale gelmesi, beyin göçünün çekim merkezi durumuna dönüşmesidir" şeklinde konuştu.

İKİLİ GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugün Merkel ile gerçekleştireceği ikili görüşme konusunda, "İkili ilişkilerimizin yanı sıra Libya başta olmak üzere bölgesel meseleleri ayrıntılı şekilde ele alacağız" dedi. Erdoğan, "Beklentimiz ülkemizin nitelikli yabancı öğretim elemanları için cazip hale gelmesi, beyin göçünün çekim merkezi durumuna dönüşmesidir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Erdoğan ve Merkel kampüsün açılış kurdelesini kesti.

MERKEL'İ "ŞAŞIRTAN" HEDİYE

Tören sonrası Başkan Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel'e Paşabahçe tarafından özel olarak üretilen sırçalı saray aynası ile miğfer hediye etti. Merkel'in hediyeyi görünce verdiği tepki ise dikkat çekti.

AYNA HEDİYE ETMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Eski çağlardan itibaren aynalar gücün, zenginliğin ve soyluluğun simgesi olageldi. Kralların saraylarına devasa aynalar yaptırmaları da bunun bir yansımasıdır. Tarihçi Tolunay Sandıkçığlu'nun çalışmasına göre; ayna Osmanlı'da da bir erkeğin bir kadına verebileceği en güzel hediye olarak görülüyordu. Anlamı ise 'Sana alacak senden daha güzel bir hediye bulamadım' demekti.