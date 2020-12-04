Hercai'nin 50. bölümünde tüm gerçekler ortaya çıkıyor! "Sen bana annemi geri verebilecek misin?"

Atv ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin 50. yeni bölümü bu akşam sevenleriyle buluşacak. Yeni bölüm fragmanına "Sen benim babamsın..." sözü damga vurdu. Reyyan "Ben senin kızın değilim" diyerek babasına içindekileri dökerken Miran, Hazar'a 'Sen benim babamsın' diyor. İkisi de babalarına sarılarak yılların hasretini gideriyor. Hercai yeni bölümde dramın dibine vuracak. Reyyan ve Miran’ın aşk hikayesini bekleyenler, yine onların duygusal sahneleri ile göz yaşı dökecek. İşte Hercai'nin yeni bölümü hakkında tüm detaylar...

Azize ve Nasuh büyük bir şok yaşamaktadırlar. Nasuh, Azize'nin aslında Ayşe olduğunu, Azize ise seneler önce öldü zannettiği oğlunun Hazar olduğunu öğrenmiştir. Mahmut'a verdiği emirden dolayı pişman olan Azize ona ve Hazar'a ulaşmaya çalışır ancak bu hiç kolay olmayacaktır. Aslan'ın ölümünden Azize'yi sorumlu tutan Füsun ise onunla ilgili planlar içerisindedir. Reyyan ve Miran bir yandan etraflarında olup bitenle mücadele ederken bir yandan da bebeklerinin heyecanı içerisindedirler. Reyyan'ın aşermeleri ve duygusallaşması Miran'ı hem eğlendirir hem de heyecanlandırır. Sevdiği kadını mutlu edebilmek için çırpınır. Her zamanki gibi en büyük desteği ise Fırat'tır. Esma bir yol ayrımındadır, Fırat'a ya büyük sırrını açıklayacak ya da sonsuza dek susacaktır. Ona her şeyi anlatması gerektiğini söyleyen hiç beklemediği biri olur. Bu arada her şeyin bittiğini düşünen Azize de geri dönüşü olmayan bir yola çıkar. Böylece tüm yaptıklarını affettirebileceğini umar. Ancak yolun sonunda onu büyük bir sürpriz beklemektedir.