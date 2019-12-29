Haberler Video HDP'li Sezai Temelli'den yerli otomobille ilgili skandal sözler!

HDP'li Sezai Temelli'den yerli otomobille ilgili skandal sözler!

29.12.2019 22:53

Türkiye'nin yerli otomobili dünyanın dikkatini çekerken, sanayideki gelişimi istemeyenler saldırıya geçti. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli yerli elektrikli otomobil hakkında skandal ifadeler kullandı.


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