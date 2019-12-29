Türkiye'nin yerli otomobili dünyanın dikkatini çekerken, sanayideki gelişimi istemeyenler saldırıya geçti. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli yerli elektrikli otomobil hakkında skandal ifadeler kullandı.
HDP'li Sezai Temelli'den yerli otomobille ilgili skandal sözler!29.12.2019 22:53
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