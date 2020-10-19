HDP’li Remziye Tosun’dan Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelere hakaret!

Çocukları HDP tarafından kandırılarak terör örgütü PKK için dağa gönderilen çocukların aileleri Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde nöbetlerini sürdürüyor. HDP'li vekil Remziye Tosun, evlat nöbetindeki ailelerle tartışarak ağır hakaretlerde bulundu. Tosun ailelere, ''Satılmış köpekler, kemiğiniz az mı geldi'' şeklinde haddi aşan sözler söyledi.

Çocukları HDP tarafından kandırılarak terör örgütü PKK için dağa gönderilen çocukların aileleri Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde nöbetlerini sürdürüyor. HDP'li vekil Remziye Tosun, evlat nöbetindeki ailelerle tartışarak ağır hakaretlerde bulundu. Tosun ailelere, ''Satılmış köpekler, kemiğiniz az mı geldi'' şeklinde haddi aşan sözler söyledi.