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HDP’den skandal talep! Anayasa ilk dört, 40 ve 41. maddeleri değişsin

HDP’den skandal talep! Anayasa ilk dört, 40 ve 41. maddeleri değişsin
28.09.2021 22:06
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu iddia edip çözümün HDP'de olduğunun söylemesinin ardından konuya ilişkin HDP'den açıklama geldi. HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer skandal bir şekilde Anayasanın ilk dört ile 40 ve 41’inci maddesinin değişmesi gerektiğini söyledi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' olduğunu ifade ederken, bu konuda çözüm yolu olarak HDP'yi işaret etmişti.

HDP vekili İmam Taşçıer Kılıçdaroğlu'nun, "Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim" sözlerine ilişkin konuştu.

Fotoğrafta: HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer

Taşçıer, 'Kürt sorununun' çözümü için doğru bir tartışma yaratılması gerektiğini dile getirdi.

"ANAYASANIN İLK DÖRT, 40 VE 41. MADDELERİ DEĞİŞTİRİLSİN"
Kılıçdaroğlu'nun çözüme ilişkin projesini açıklaması gerektiğini vurgulayan HDP'li Taşçıer, "Anayasanın ilk dört ile 40 ve 41'inci maddesi değiştirilmezse, bazı kanunlardaki çekinceler kaldırılmazsa, Kürt sorunu tartışılamaz. Kürtlerin talepleri de bellidir." ifadelerini kullandı.

HDP'nin değiştirilmesini talep ettiği Anayasanın ilk 4 maddesi şöyle:

I. DEVLETİN ŞEKLİ

Madde 1 - Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ

Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜ, RESMİ DİLİ, BAYRAĞI, MİLLİ MARŞI VE BAŞKENTİ

Madde 3 - Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı "İstiklal Marşı"dır. Başkenti Ankara'dır.

IV. DEĞİŞTİRİLEMEYECEK HÜKÜMLER

Madde 4 - Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3'üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

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