HDP kongresinde teröristbaşı Abdullah Öcalan'a destek sloganları! CHP de oradaydı... 23.02.2020 20:07

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 4. Olağan Büyük Kongresi büyük bir skandala sahne oldu. PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulundular, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a destek sloganları attılar. HDP'liler 4.Olağan Kongre için Ankara Spor Salonu'nda bir araya geldi. Muhalefete Sık sık ittifak çağrısının yapıldığı kongreye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yardımcısı Aykut Erdoğdu'yu gönderdi. Kongrede geçtiğimiz gün ''ittifaklar açık ve şeffaf olmalı'' sözleriyle CHP'yi birlikte görüntü vermeye davet eden Pervin Buldan iş birliği mesajını yineledi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 4. Olağan Büyük Kongresi büyük bir skandala sahne oldu.

TERÖR ELEBAŞI ÖCALAN'A DESTEK SLOGANLARI!

PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulundular, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a destek sloganları attılar. HDP'liler 4.Olağan Kongre için Ankara Spor Salonu'nda bir araya geldi.

CHP'DE ORADAYDI

Muhalefete Sık sık ittifak çağrısının yapıldığı kongreye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yardımcısı Aykut Erdoğdu'yu gönderdi.

Kongrede geçtiğimiz gün ''ittifaklar açık ve şeffaf olmalı'' sözleriyle CHP'yi birlikte görüntü vermeye davet eden Pervin Buldan iş birliği mesajını yineledi.

MUHALEFETE İTTİFAK ÇAĞRISI!

Muhalefetteki partilere seslenerek, ''İktidar dışındaki tüm siyasi partileri demokrasi ittifakına davet ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

'Acil görev demokrasi ittifakı' sloganlarının dikkat çektiği kongrede partinin tutuklu eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın mesajları da okundu. Partinin yetkili kurullarında yapılan görüşmelerde Pervin Buldan'la devam kararı alınırken Sezai Temelli ise Eş Genel Başkanlık koltuğunu Mithat Sancar'a bıraktı. Kongrede yaptığı konuşmada teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını isteyen Sancar da diğer Eş Genel Başkanlar gibi ittifak çağrısında bulundu.