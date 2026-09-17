Korsan taksilerin gizli ağı deşifre oldu: Denetimden kaçmak için örgütlenmişler

Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Deprem bölgesinde tarihi ayağa kaldırmak için 34 milyar liralık seferberlik!

Antalya'da boşanma aşamasında eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren Sefer Coşkun her yerde aranıyor!

Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak ve sıcaklık düşüşü geliyor

Maltepe'de iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 11 kişi hastaneye kaldırıldı!

Maltepe'de iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 11 kişi hastaneye kaldırıldı!