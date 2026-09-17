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Sarıyer'de Kalaşnikofla Ateş Açan Şüpheli

Sarıyer'de Kalaşnikofla Ateş Açan Şüpheli

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Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi’nde 14 yaşındaki K.D., aralarında husumet bulunan kişiye gözdağı vermek amacıyla evinin önünde kalaşnikofla havaya ateş açtı. Olayın ardından çalışma başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kalaşnikofu metruk bir binadaki koltuk süngerini keserek sakladığını tespit etti. Bölgedeki denetimlerde ruhsatsız tabancalı bir şüpheli ile polise direnen kişilerin de yakalandığı olayda 2 çocuk adliyeye sevk edildi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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