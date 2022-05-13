Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyebiliriz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yeni ekonomi modelemizin ana hedefi, yatırım, üretim ve istihdamı artırmak. Veriler büyümede 2022 yılının ilk çeyreğinde %6-7 gibi bir rakama işaret ediyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Konut paketi açıklanmadan önce tüm konut ilanlarındaki verileri aldık. Konut destekleri sonrası astronomik fiyat artışı yapanlara asla göz yummayacağız" diye konuştu.