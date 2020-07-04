Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye ekonomik krize girecek diyenler yine hüsrana uğradı

04.07.2020 18:04

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gelir İdaresi Başkanlığı Ataşehir Hizmet Binası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, Türkiye ekonomik krize girecek diye bekleyenlerin bir kez daha hüsrana uğradığını belirterek, "2018 Ağustos'tan beri Türkiye ekonomik krize girecek diyenler bir kez daha pandemi dönemindeki performansımızla hüsrana uğradı." dedi.