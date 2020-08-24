HAVA DURUMU | Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! 24 Ağustos hava nasıl olacak?

24.08.2020 08:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika tahminlerine göre, Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek. Peki hafta başında İstanbul, İzmir ve Ankara’da hava nasıl olacak? İşte detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika tahminlerine göre, Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek. Peki hafta başında İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte detaylar…

MARMARA

Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 19°C, 35°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 21°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 11°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 21°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 31°C

Parçalı bulutlu

RİZE 19°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 23°C

Parçalı bulutlu

KARS 6°C, 22°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 8°C, 20°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık