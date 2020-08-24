HAVA DURUMU | Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! 24 Ağustos hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika tahminlerine göre, Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek. Peki hafta başında İstanbul, İzmir ve Ankara’da hava nasıl olacak? İşte detaylar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika tahminlerine göre, Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek. Peki hafta başında İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte detaylar…
MARMARA
Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 19°C, 35°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 21°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 11°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 21°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu
RİZE 19°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 19°C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 20°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 23°C
Parçalı bulutlu
KARS 6°C, 22°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 8°C, 20°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık