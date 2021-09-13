HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! O saatlere dikkat

Meteoroloji Genele Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, bu sabah saatlerinde Hatay merkez ve batı ilçelerinde (Dörtyol, Payas, İskenderun, Arsuz, Samandağ, Yayladağ, Belen) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Balıkesir, Afyonkarahisar, Kütahya, Bursa'nın güneyi, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Bolu'nun güneyi, Çankırı'nın batısı, Kastamonu'un güney ve doğusu, Sinop, Osmaniye, Hatay'ın batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Konya'nın batı ilçeleri, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay'ın merkez ve batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bu sabah saatlerinde Hatay merkez ve batı ilçelerinde (Dörtyol, Payas, İskenderun, Arsuz, Samandağ, Yayladağ, Belen) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bursa'nın güney kesimleri ile gece saatlerinden sonra Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile gece saatlerinden sonra İzmir'in kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay'ın merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, iç ve batı çevreleri yerel olmak üzare sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batı kesimleri, Çankırı ve Konya'nın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop çevreleri ile Bolu'nun güney ilçeleri ve Kastamonu'un güney ve doğu ilçelerinin yerel olmak üzare sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri yerel olmak üzere sağanakı ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı







DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C

Az bulutlu

VAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık