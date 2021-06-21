HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz’in batısı (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın), Ankara ve Eskişehir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli), Batı Akdeniz’in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Antalya’nın iç kesimleri), Muğla'nın doğusunun iç kesimleri, Konya’nın kuzey ve batı kesimleri, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 21 Haziran il il hava durumu raporu.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz bölgeleri ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz bölgeleri ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Batı Karadeniz Bölgesi'nin batısı (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın), Ankara ve Eskişehir çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren de İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli), Batı Akdeniz bölgelerinin iç kesimleri (Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri), Muğla'nın doğusunun iç kesimleri, Konya'nın kuzey ve batı kesimleri, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli görülmesi bekleniyor.

Günün ilk saatlerinden itibaren etkili olacak yağışlar nedeniyle su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise güney, iç ve doğu kesimlerde hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında zaman zaman kuvvetlice esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Bursa'nın güney ve doğu kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Anadolu Yakası yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı az bulutlu; bölgenin iç kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Kütahya çevreleri ile Muğla'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 29°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğusunun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu; Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Mersin çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde (Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı çok bulutlu, iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu; bölgenin batı kesimlerinin çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Eskişehir çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop hariç bölge genelinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

BAYBURT °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

Az bulutlu

KARS °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık